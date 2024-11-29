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508 yıllık camide yangın

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Cuma namazı sırasında Kurşunlu Camisi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Cami cemaati, namaz kılmak için başka bir camiye gitmek zorunda kaldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesinde bulunan 508 yıllık Kurşunlu Camisinde (Fatih Camii) cuma namazı vaktinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Cami cemaati namaz kılmak için başka camiye giderken, caminin içi dumanla kaplandı.

508 yıllık camide yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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