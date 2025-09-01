Diyarbakır'da 4 Gündür Kaybolan Adam Evinde Ölü Bulundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, yakınlarının 4 gündür haber alamadığı 54 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Ergani ilçesi Gülbaran Caddesi Kemaliye Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde oturan 54 yaşındaki İlhan Öztekin'den haber alamayan yakınları adrese geldi. 4 gündür haber alamadıkları Öztekin'in kapısını çalan yakınları ses alamayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Öztekin'in yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Öztekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlhan Öztekin'in cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR