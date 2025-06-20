Diyarbakır'da 30 Dönüm Biçilmemiş Buğday Yangında Küle Döndü

Diyarbakır'da biçilmemiş 30 dönüm buğday yangında kül oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday, yangında kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bellitaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye erleri ve vatandaşların da müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.