Diyarbakır'da 30 Dönüm Biçilmemiş Buğday Yangında Küle Döndü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Bellitaş Mahallesi'nde çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu. Yangın, itfaiye ve vatandaş müdahalesiyle kontrol altına alındı, çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Diyarbakır'da biçilmemiş 30 dönüm buğday yangında kül oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday, yangında kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bellitaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye erleri ve vatandaşların da müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu.
Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP ERMİŞ - 3.Sayfa