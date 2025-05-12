Diyarbakır'da 3 Metre Yükseklikten Düşen Otomobilde 3 Yaralı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir otomobil köprüden düşerek takla attı. Kazada üç kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 3 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mermer Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 AHJ 660 plakalı otomobil, yaklaşık 3 yükseklikteki köprüden düşerek takla attı. Kazada, H.Y. F.A. ve A.A., yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa