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Diyarbakır'da kaybolan 19 yaşındaki Esra her yerde aranıyor

Diyarbakır'da kaybolan 19 yaşındaki Esra her yerde aranıyor
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dershaneye giden ve sonra haber alınamayan 19 yaşındaki Esra Yakut'un bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün dershaneye giden 19 yaşındaki Esra Yakut'tan bir daha haber alınamadı. Saat 16.00 sıralarında evde olması gereken Yakut'tan haber alamayan ailesi karakola giderek kayıp ihbarında bulundu.

EVE GİDECEĞİM DEMİŞ AMA...

Aile, kızlarının arkadaşlarının, Yakut'un dershaneden çıkınca eve gideceğini söylediğini aktardı. Ancak aile kızlarının eve gelmediğini belirtti.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Polis ekipleri Esra Yakut'un bulunması için çalışma başlattı. Polis ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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