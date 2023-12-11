Diyarbakır'da 1400 Yıllık İbranice Altın Yazmalı Kitap Ele Geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların araçlarında yapılan kontrollerde 1400 yıllık İbranice altın yazmalı dini motifli deri kitabı ele geçirildi. İcra edilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı ve istihbarı çalışmalar neticesinde; Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesine bir araç ile 1400 yıllık İbranice altın yazmalı dini motifli deri kitabın getirileceği ve söz konusu kitabın aynı yerde satılacağı yönünde bilgi edinilmesi üzerine, 8 Aralık 2023 günü icra edilen operasyon neticesinde 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların aracında yapılan kontrolde; dini motifli ahşap muhafaza içerisinde 17 sayfa olan altın yazmalı kitap ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirildi. - DİYARBAKIR