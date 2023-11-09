Diyarbakır'da 135 kilogram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Diyarbakır'da jandarmanın 13 ayrı noktada düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 135 kilogram esrar ile 47 bin 800 kök esrar bitkisi ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da jandarmanın 13 ayrı noktada düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 135 kilogram esrar ile 47 bin 800 kök esrar bitkisi ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice ilçesi Daralan Mahallesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-656 operasyonu düzenlendi. Bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla 13 ayrı noktada düzenlenen operasyonda; 107 kilogram kubar esrar, 28 kilogram toz esrar, bin kök skunk bitkisi ve 47 bin 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde bir şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasına müteakip yerinde imha edildiği bildirildi. - DİYARBAKIR