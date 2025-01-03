Diyarbakır'da 11 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Müdürlüğüne gönderildi. - DİYARBAKIR