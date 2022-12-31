Diyarbakır'da 1 yılda 931 operasyonla 363 kişi yakalandı, milyonlarca ürün ele geçirildi

Diyarbakır'da 2022 yılı kaçakçılık ve organize mücadele bilançosu açıklandı. 931 operasyon gerçekleştirilerek bin 363 şüpheli yakalandı, milyonlarca kaçak ürün ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer emniyet birimlerince 2022 yılında gerçekleşen 931 operasyonda bin 363 şüpheli yakalanmış, 96 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmış, 70 şüpheli adli kontrol kararı alındığı bildirildi.

Yapılan operasyonlarda; 22 bin 40 litre akaryakıt, 436 bin 105 paket sigara, 515 bin sigara filtresi, 1 milyon 35 bin 100 adet yaprak sigara kağıdı, 3 bin 384 adet elektronik sigara likidi, 3 bin 263 kilogram kıyılmış tütün, 727 kilogram nargile tütünü, 34 bin 503 adet puro, 17 milyon 398 bin 135 dal makaron, 4 bin 800 makaron bandrolü, 6 bin 135 şişe alkollü içki, 79 litre alkollü içki, 3 bin 075 adet cep telefonu, 3 bin 200 adet cep telefonu bataryası, 40 bin 64 adet cep telefonu aksesuarları, 875 güneş gözlüğü, bin 243 adet kol saati, 834 adet tarihi eser, 22 bin 721 adet tıbbi malzeme, 164 adet sahte belge, 37 adet sahte para, 35 adet tam altın, 22 adet kredi kartı, 253 adet çek-senet, 22 adet kredi kartı, 927 adet otomobil parçası, 2 bin 600 adet otomobil parçası ambalajı, 10 bin 400 adet otomobil etiketi, 11 bin adet otomobil bandrolü, bin 410 adet kimyasal ürün, 51 adet madeni para numuneleri, 12 bin 500 adet ABD doları ebadında kağıt, 15 adet mühür kalıbı, 15 adet av tüfeği, 336 adet av fişeği, 15 adet uzun namlulu tüfek, bin 87 adet uzun namlulu fişek, 201 adet tabanca, 6 bin 422 adet tabanca fişeği, 425 adet şarjör, 285 parça ruhsatsız tabanca imalatı ile bin 702 parça sahte altın, para ve alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. - DİYARBAKIR