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Diyarbakır'da 1 Milyon 428 Bin Uyuşturucu Bitkisi Ele Geçirildi

Diyarbakır'da 1 Milyon 428 Bin Uyuşturucu Bitkisi Ele Geçirildi
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Diyarbakır'ın Eğil, Yenişehir ve Sur ilçelerinde gerçekleştirilen narko-terör operasyonunda toplam 1 milyon 428 bin kök uyuşturucu bitkisi ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 1 milyon 428 bin kök uyuşturucu bitkisi ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonda 8 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil, Yenişehir ve Sur ilçelerinde yürütülen "narko-terör" operasyonunda 1 milyon 428 bin 800 adet kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirilirken 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır ve Eğil Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır'ın Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi maksadıyla hava destekli narko-terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyon sonucunda; 8 zehir taciri yakalandığı bildirilen açıklamada, 1 milyon 94 bin 950 kök kenevir ve 333 bin 850 kök skunk olmak üzere toplam 1 milyon 428 bin 800 kök kenevir ve skunk ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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