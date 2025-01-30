Diyarbakır-Çüngüş Yolunda Hız Denetimi
Trafik jandarması timleri, Diyarbakır Çüngüş yolunda hız denetimi yaparak vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldı. Denetimlerin sık sık yapılması gerektiği vurgulandı.
Diyarbakır-Çüngüş yolunda trafik jandarması timleri tarafından sürücülerin hız denetimi yapıldı.
Diyarbakır Çüngüş yolunda trafik jandarma timleri denetim yaptı. Hızdan kaynaklı kazaların önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimler vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.
Denetimlerin sık sık yapılmasını isteyen vatandaşlar bu denetimlerin kaza oranlarının azalmasında yardımcı olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa