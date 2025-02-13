Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Diyarbakır Bismil'de Dolandırıcılık Operasyonu: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Diyarbakır Bismil'de Dolandırıcılık Operasyonu: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bismil'de gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, şüpheli N.A. tutuklandı, evinde AK-47 piyade tüfeği ve mühimmat bulundu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dolandırıcılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bismil Asayiş Büro Amirliği ile Amasya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışma dahilinde, kimliği tespit edilen şüpheli N.A.'nın (40) Şentepe Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda birçok dijital dokümana el konulurken, bir adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 şarjörü, 28 adet 7.62 çapında fişek ve 400 adet 9.19 çapında fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli N.A., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildi adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
img

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
img

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı

Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı
TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur

Artık sahadan çekilmek mucize olur
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Hastanedeki skandala inceleme
Şili'de kambur balina, genci botla beraber yuttu sonra geri tükürdü

Kambur balina genci botla beraber yuttu
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.