Diyarbakır'da tır devrildi, yol ulaşıma kapandı

Diyarbakır- Bingöl karayolunda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kaza nedeniyle yol bir süredir ulaşıma kapandı.

Olay, Diyarbakır-Bingöl karayolu Çeper köyü mevkiinde meydana geldi. Buzlanma nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Devrilen tır nedeni ile yol ulaşıma kapandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Tırın yoldan çekilmesi için çalışa devam ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR