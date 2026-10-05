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Diyarbakır Bağlar'da kamyon ile ticari taksi çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Diyarbakır Bağlar'da kamyon ile ticari taksi çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kamyon ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Gömmetaş Mahallesi civarında meydana gelen kazada yaralanan 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kamyon ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesi Gömmetaş Mahallesi civarında meydana geldi. Seyir halindeki kamyon ile ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile taksi takla atarak kavşağa çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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