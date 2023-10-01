10 yıldır evlat hasreti çeken anne: "Eğer oğlum beni görüp duyuyorsan gel devlete teslim ol"

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti sürüyor. 10 yıldır evlat hasreti çektiğini belirten anne Rahime Taşçı, "Eğer oğlum beni görüp duyuyorsan gel devlete teslim ol" diyerek oğluna seslendi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 489'uncu gününde de sürüyor. 5 yıl önce Kars'tan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan Rahime Taşçı, oğlu Faruk'u almadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi. 10 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten Taşçı, "Kars'tan geliyorum. 5 yıldır burada anne ve babalar eylem yapıyoruz. 10 yıldır Faruk'tan haber almadım, sağ mı ölü mü bilmiyorum. Eğer oğlum beni görüp duyuyorsan gel devlete teslim ol. Ceza yok, hiçbir şey yok korkma. Kardeşlerin, baban evde seni bekliyor. 10 yıl değil, 20 yıl olsa da senin peşini bırakmayacağım. Burada seni bekliyorum" dedi. - DİYARBAKIR