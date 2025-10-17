Diyadin'de Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Burgulu İlkokulu'nda, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi tarafından öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında jandarma ekipleri, öğrencilere trafikte uymaları gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, yaya geçidi kullanımı ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan ekipler, eğitimi eğlenceli hale getirmek için çeşitli etkinlikler de düzenledi.

Trafik bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine değinen jandarma personeli, bu tür eğitimlerin yıl boyunca farklı okullarda sürdürüleceğini belirtti. Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek hatıra fotoğrafı çekildi. - AĞRI