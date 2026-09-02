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Çay Ocağından Dışlandığı İddiasıyla Cam Kıran Şahıs Hakkında İşletmeden Açıklama

Çay Ocağından Dışlandığı İddiasıyla Cam Kıran Şahıs Hakkında İşletmeden Açıklama
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Eskişehir'de bir çay ocağının camını, dışlandığı iddiasıyla kıran S.G. hakkında konuşan işletme çalışanı Ali Yaşar Sönmez, olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirterek, 'Herkese kapımız açıktır, bu zamana kadar hiçbir müşterimiz dışlandığını söylemedi' dedi. Camlar yeniden takılırken, polis olayla ilgili işlem yaptı.

Eskişehir'de bir çay ocağının camlarını, oradan dışlandığı için kıran şahıs iddiaları hakkında konuşan işletme çalışanı Ali Yaşar Sönmez, "Herkese kapımız açıktır. Bu zamana kadar hiçbir müşterimiz 'Ben buradan dışlandım' demedi" ifadelerini kullandı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal mahallesi Reşadiye Esnafı sokak üzerinde bulunan bir çay ocağının camı, önceki gün S.G. isimli şahıs tarafından işletmeden dışlandığı iddiası ile kırmıştı. Alkollü olan şahıs hakkında polis tarafından işlem yapıldı.

Çay ocağının çamları yeniden takılırken, iddialarla ilgili işletme çalışanı Ali Yaşar Sönmez açıklama yaptı. Herhangi bir dışlama konusunun olmadığını söyleyen Sönmez, bu durumun tamamen yanlış anlaşılma olduğunu ifade eden Ali Yaşar Sönmez, "Boyun kesmek gibi tehditler hiç hoş değil, inşallah polisimiz bu olayın peşini bırakmaz. Onun oturduğu yerde müşteri oturuyordu, kısa süreliğine kalkmıştı. O müşterimize sadece yan tarafta geçmesini rica ettik. Bu noktada dışlama yok. Oturmak istediği yerde başka birisi oturuyordu. Herkese kapımız açıktır. Bu zamana kadar hiçbir müşterimiz 'Ben buradan dışlandım' demedi. Herkesin bizden memnun olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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