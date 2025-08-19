Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Suikast İddiaları Yalanlandı

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın sabah koşusunda suikaste uğradığı ve 2 korumasının yaralandığı yönündeki haberleri yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın suikasta uğradığı iddialarını yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sabah koşusunda suikasta uğradığı ve 2 korumasının yaralandığı iddialarının yalan olduğu belirtildi. - ANKARA

