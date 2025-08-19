Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Suikast İddiaları Yalanlandı
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sabah koşusunda suikasta uğradığı ve 2 korumasının yaralandığı iddialarının yalan olduğu belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa