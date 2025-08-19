Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Suikast İddiaları Yalanlandı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın suikasta uğradığı iddialarını yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sabah koşusunda suikasta uğradığı ve 2 korumasının yaralandığı iddialarının yalan olduğu belirtildi. - ANKARA