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Dışişleri Bakanı Fidan Şam’da

Dışişleri Bakanı Fidan Şam’da
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Şam’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye geldi. Bakan Fidan, Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

Fidan, ziyareti kapsamında mevkidaşı Şeybani ile bir araya gelecek. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Şam temasları kapsamında ayrıca Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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