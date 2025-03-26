Diş Hekimi Dolandırıcılara Karşı Dikkatli Olun Çağrısında Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde diş hekimi Pınar Açkurt Okutan, telefonla arayarak kendisini maliye borcu olduğu gerekçesiyle dolandırmaya çalışan kişileri fark ederek suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Okutan'ın kliniğine gelen bir telefon aramasında, kendisini Aydın Adliyesi'nden görevli olarak tanıtan bir kişi, PTT'den imza karşılığı bir evrak alması gerektiğini söyledi. Okutan'ın evrağın içeriğini sorması üzerine telefondaki kişi bilgi veremeyeceğini ancak dosyaya bir avukat atandığını belirtti.

Bunun üzerine verilen numarayı arayan Okutan, bir avukat sekreteri olduğunu söyleyen kişiyle görüştü. Görüşme sırasında Okutan'a, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında maliye tarafından yapılan incelemeler sonucu bireysel hesaplarında para giriş çıkışı tespit edildiği ve 126 bin lira ceza kesildiği öne sürüldü. Ancak etkin pişmanlıktan yararlanması halinde cezanın yüzde 80 oranında düşeceği ifade edildi.

Durumdan şüphelenen Okutan, kendi avukatı Cennet Ceyda Boğa Yıldız ile iletişime geçti. Yapılan araştırmada verilen avukat isminin ve baro sicil numarasının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine Okutan, avukatı eşliğinde Efeler Polis Merkezi Amirliği'ne giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Avukat Cennet Ceyda Boğa Yıldız, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Kamu kurumları telefonla kişilere borç bildiriminde bulunmaz, resmi işlemler yalnızca yazılı tebligat yoluyla yapılır. Vatandaşlarımız bu tür aramalara itibar etmemeli ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalıdır" ifadelerini kullandı. - AYDIN