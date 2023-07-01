Direnen kadını bir yumrukla yere savurdu, mahalleli tepki gösterince kaçtı

'İmdat' diyerek yardım isteyince, yumrukla yere serildi

ANTALYA - Antalya'da bir şahıs kolundan tutarak binaya sokmaya çalıştığı kadını direnince, bir yumrukla yere serdi. Olayı gören komşular 'hop hop'diyerek engellemeye çalıştı.Tepkileri gören adam kadını bırakıp uzklaştı.

Olay, dün gece yarısı Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilimeyen nedenle apartman önündeki kaldırımda bir erkek bir kadın tartışmaya başladı. Birbirbilerine hakaret eden ikiliden, erkek olan, kadını kolundan sürükleyerek binaya doğru çekmeye çalıştı. Bu sırada 'imdat' çığlığı atan kadın erkek tarafından atılan bir yumrukla yere serildi. Sesleri duyan komşular ise, 'hop hop' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine şahıs tek başına binaya girerken, yerden kalkan kadın ise telefonuyla ilgilenmeye başladığı görüldü. Tüm bu anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.