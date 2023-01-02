Direksiyonda şakalaşan sevgililer genç kızın ölümüne neden oldu 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin öldüğü azada korkunç iddia "Şakalaşıyorduk" Uşak'ta yılbaşı kutlaması sonrası meydana gelen ve 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Sümeyye Sizüçen'ib hayatını kaybettiği kazanın ardından korkunç...

Direksiyonda şakalaşan sevgililer genç kızın ölümüne neden oldu

21 yaşındaki üniversite öğrencisinin öldüğü azada korkunç iddia "Şakalaşıyorduk"

UŞAK - Uşak'ta yılbaşı kutlaması sonrası meydana gelen ve 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Sümeyye Sizüçen'ib hayatını kaybettiği kazanın ardından korkunç bir itiraf etti. Sevgilisiyle şakalaşırken aracın kontrolünü kaybedip duvara çarpan sürücü tutuklanırken, kazaya neden kız arkadaşı ise adli kontrolle serbest kaldı.

Uşak'ta yılbaşı akşamı meydana gelen kazada; T.B. kontrolündeki 34 SA 6116 plakalı otomobil, İzmir - Uşak karayolunda seyir halindeyken üniversite yakınlarında kontrolden çıktı. Bir süre zikzaklar çizen araç, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu bölümündeki 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Uşak Üniversitesi Tıbbi Dökümantasyon 2.sınıf öğrencisi Sümeyye Sizüçen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kaza da korkunç itiraf; "Şakalaşıyorduk"

1.62 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüsü kaza sonrasında gözaltına alınırken araçta ön koltukta oturan M.Ö. ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken yan koltukta bulunan kız arkadaşı M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücü T.B.'nin yaptığı savunmasında aracı sürerken yan koltukta oturan M.Ö.'nün nedenini bilmediği bir şekilde direksiyona atladığını, sonrasında ise kontrolü kaybettiğini söylediği öğrenilirken M.Ö. ise aracın yalpalanarak sürüldüğünü, sürücü T.B.'nin kendilerine şaka yaptığı sanıldığını, bunun üzerine de kendisinin de şaka yapmak isteyerek direksiyonu çevirdiğini ve sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.