Efeler'de zincirleme kaza: 2 araç ve karavan hasar gördü

Aydın'ın Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolarak karşı şeride geçen otomobil, o esnada seyir halinde olan bir başka otomobille çarpıştı. Kazada, araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstasyon Bulvarı'ndan tren garı istikametinde seyir halinde olan 09 ASN 210 plakalı otomobil, 1956 Sokak'tan bulvara dönmek isteyen plakası belirlenemeyen aracın bir anda önüne çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. O esnada karşı şeritte seyir halinde olan 09 EL 821 plakalı otomobil ile çarpışan araç, park halindeki 09 ALL 854 plakalı karavana çarptı. Kazada 2 otomobilde de büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken şans eseri kazada yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle İstasyon Bulvarı kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Araçlar çekici marifetiyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı