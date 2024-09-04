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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda yürüyen kadına böyle çarptı

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Tokat'ta bir otomobilin kaldırımda yürüyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda yürüyen kadına böyle çarptı

TOKAT - Tokat'ta bir otomobilin kaldırımda yürüyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada, aracın kontrolünü kaybeden sürücü kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen Sadakat Yanar'a çarptı. Araç altında kalarak ağır yaralanan Yanar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddi olması üzerine Yanar, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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