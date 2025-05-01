Direksiyon Başında Sara Nöbeti Geçiren Sürücü Kazaya Neden Oldu

Direksiyon başında sara nöbeti geçirdi, facianın eşiğinden dönüldü

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 3 kişi yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sürücünün direksiyon başında sara nöbeti geçirmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan galerideki yakıt tankerine çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nizip ilçesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sait U. idaresinde 06 DJY 336 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon başında sara nöbeti geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolan hafif ticari araç, yol kenarındaki galeriye dalarak park halinde yakıt tankerine çarpıp durabildi. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anları kamerada

Kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki galeriye dalarak park halinde yakıt tankerine çarpıp durma anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpma anı öncesi hafif ticari araçta bulunan bir kadının kendini dışarı atma ve aracın altında kalmaktan son anda kurtulma anları ise yürekleri ağza getirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.