Diploması İptal Edilen Akademisyen Hala Kadroda

Diploması İptal Edilen Akademisyen Hala Kadroda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın akademik kadroda yer almaya devam ettiği ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ), YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı şekilde yatay geçiş yaptığı belirlenen ve bu nedenle diploması iptal edilen Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın hala akademik kadro bölümünde ve YÖK'ün sisteminde akademisyen araması yapıldığında yer aldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine yönelik tespitler sonrası "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ardından İstanbul Üniversitesi tarafından 18 Mart'ta yapılan açıklamada İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptaline karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. İstanbul Üniversitesi (İÜ), YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı şekilde yatay geçiş yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarını iptal etmişti. Bu isimler arasında, o dönem İÜ İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olan İsmail Durak Ataay'ın kızı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın da yer aldığı ortaya çıkmıştı. Ataay'ın diploması iptal edilmesine rağmen hala Galatasaray Üniversitesinde profesör olarak akademik kariyerini sürdürdüğü öğrenildi. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın üniversitenin Galatasaray Üniversitesi'nin web sitesinde ve YÖK'ün sisteminde isminin yer almaya devam ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu

MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli

İki parti birleşiyor, cumhurbaşkanı adayları bile belli
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti

Kan donduran olay! Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.