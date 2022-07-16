Bir garip olay! Dini nikahlı eşini evin salonunda çıplak halde ölü buldu İzmit'te bir kişi dini nikahlı eşini evinin salonunda çıplak halde ölü olarak buldu. 63 yaşındaki yaşlı kadının kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi ile belirlenecek. Saat 18.00 sıralarında Orhan Mahallesi Hasan Elbeyoğlu Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Nesrin Kütükçü, ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde bulundu. POLİS OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nesrin Kütükçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga götürüldü. DAHA ÖNCE KALP RAHATSIZLIĞI YAŞAMIŞ Nesrin Kütükçü'nün daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı, stent takıldığı öğrenildi. Kütükçü'nün kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerden sonra belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olay yerinden kareler; Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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