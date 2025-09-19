Dinar'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi'nde polis ve jandarma ekipleri tarafından ortaklaşa 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yapıldı. İlçe genelindeki farklı noktalarda eş zamanlı yapılan 'Huzur Uygulaması' çerçevesinde, araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Trafik yönünden eksiklikleri bulunan sürücülere cezai işlem uygulanırken, bazı araçlar detaylı incelemeye alındı. Özellikle park, bahçe, metruk binalar ve umuma açık alanlarda denetimler artırıldı.

Yetkililer, vatandaşların güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur uygulamalarının aralıksız devam edeceğini belirterek gece gündüz sahada olduklarını ifade etti. Vatandaşlar ise, yapılan denetimlerden memnun olduklarını dile getirerek emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR