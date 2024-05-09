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Dilek kağıdı kayalara takılan genç kız, hayatının şokunu yaşadı

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Görüntülerde bir kadın Hıdırellez dilek kağıdını denize atmak istedi. Kağıdı kayalara takılan kadın onu almak isterken bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Hıdırellez dileğini denize atmak isteyen bir kızın yaşadığı zor anlar yer aldı. Kağıdı kayalara takılan kız onu almak için kayaların üzerinde yürümeye başladı. O anlarda ayağı kayan kız bir anda kendisini yerde buldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anları yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok kötü düştü umarım bir şey olmamıştır" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kısmeti zorlamayın" yorumunda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Hıdırellez Hıdrellez Gündem 3.Sayfa Yaşam Haberler

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