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Dilan Polat kıymanın fiyatını görünce şaştı kaldı

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Cezaevinden çıkmasının ardından eski günlerdeki gibi paylaşımlarına devam eden Dilan Polat, bu kez kıymanın fiyatını görünce hayretler içinde kaldı. Lüks yaşamıyla tanınan Polat, "Kıyma 1291 TL olmamalı. Bu doğru mu? Çok değişmiş her şey. Bizim kantinimiz vardı," dedi.

Geçtiğimiz sene Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, Ağustos ayında tahliye olduktan sonra cezaevinde geçirdiği günlerin ardından gelişen olaylar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Lüks yaşamıyla gündeme gelen Polat, eşi Engin Polat'ın da cezaevinden tahliye olmasıyla eski günlerdeki gibi paylaşımlar yapmaya başladı.

KIYMANIN FİYATINI ÖĞRENİNCE ŞOK GEÇİRDİ

Polat, tutuklu kaldığı süreçteki günlerini anlatmaya devam ediyor. Paylaşımları binlerce kişi tarafından izlenen Dilan Polat, attığı hikayelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Son olarak paylaşılan hikayede, yemek yapmak için mutfağa girdiği sırada bir kilo kıymanın fiyatını görünce şaşkınlık içinde kaldı.

"BİZİM KANTİNİMİZ VARDI"

"Bunun kıyması 1291 TL olmamalı. Engin, her şey çok değişmiş," diyen Dilan Polat, "Bence o 129 TL falan," diyerek fiyata inanamadığını ifade etti. Videonun sonunda duyulan "Bizim kantinimiz vardı" sözleriyle Polat, eski günlerini hatırladı.

Dilan Polat kıymanın fiyatını görünce şaştı kaldı
Kaynak: Haberler.com / Ebrar Ünaldı - 3.Sayfa

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Yorumlar (17)

Dilek Usta:

Sen içeri girmeden önce de böyle idi. Ama paraları başına süs yapmaktan ilgilenemedin.

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3
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ülker kaya:

Hapishanede yemekler ucuzdu , hemen geri dön

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Aslan:

Sizde artık bırakın bu sosyal medyayı.Unutturun kendinizi,millet zaten linç edecek birilerini arıyor,topa girmeyin.

33
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hakan uğurlu:

Geç bu ayakları senin marketten kıyma aldığına dahi inanmiyorum demogoji yapma sana yakışmıyor sen yine şampiyonlar ligine dön ve kaldığın yerden devam et zaten sırtın kuvvetli geç bu basit kıyma pahalı numaralarını yemezler

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0
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Can Reno:

bunlar şimdi devletten yardımda ister :)

21
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Adalet :

Kendini gümdemde tutmak için şov yapıyor boş boş

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Birşey demedimki:

Bunlar köşeye nakit 3-5 milyon TL atmıştır. Bakmayın ağladiklarina

6
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duyarlı vatandaş:

Dilan Polat :Son dakika Sosyal yardımlaşmadan yararlanmak için e devlet şifresi almış ptt den.

6
0
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Barış O. B.:

Et giren yere dert girmez. Siz de haklısınız

6
0
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3.DünyaSavaşı:

Ülkede binlerce akademiyen eğitim görevlisi öğretmen okul müdürü asker polis uzman insanlar var. millete çağdaşlık laiklik satan bu haber sitesi giidp daha dün hapisten çıkan bir suçluyu haber yapıyor...

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0
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