Dilan Polat kıymanın fiyatını görünce şaştı kaldı

Geçtiğimiz sene Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, Ağustos ayında tahliye olduktan sonra cezaevinde geçirdiği günlerin ardından gelişen olaylar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Lüks yaşamıyla gündeme gelen Polat, eşi Engin Polat'ın da cezaevinden tahliye olmasıyla eski günlerdeki gibi paylaşımlar yapmaya başladı.

KIYMANIN FİYATINI ÖĞRENİNCE ŞOK GEÇİRDİ

Polat, tutuklu kaldığı süreçteki günlerini anlatmaya devam ediyor. Paylaşımları binlerce kişi tarafından izlenen Dilan Polat, attığı hikayelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Son olarak paylaşılan hikayede, yemek yapmak için mutfağa girdiği sırada bir kilo kıymanın fiyatını görünce şaşkınlık içinde kaldı.

"BİZİM KANTİNİMİZ VARDI"

"Bunun kıyması 1291 TL olmamalı. Engin, her şey çok değişmiş," diyen Dilan Polat, "Bence o 129 TL falan," diyerek fiyata inanamadığını ifade etti. Videonun sonunda duyulan "Bizim kantinimiz vardı" sözleriyle Polat, eski günlerini hatırladı.