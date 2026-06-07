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Can Polat cinayeti zanlıları yakalandı

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Dilan Polat'ın yakın koruması Can Polat'ın Alaçatı'da silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon görüntüleri ortaya çıktı.

Dilan Polat'ın yakın koruması Can Polat'ın, İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisin zanlıları gözaltına aldığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir'in Çeşme ilçesi yakınlarındaki tatil bölgesi Alaçatı'da silahlı saldırıda öldürülmüştü. Soruşturmanın İstanbul bağlantısının tespit edilmesi üzerine dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda cinayeti gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan 2 şüpheli şahıs eylemde kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda olayla bağlantılı olarak tetikçi şahısla birlikte hareket eden ve silahı temin eden 2 şüpheli şahıs daha yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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