Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede
İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile
İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli

İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy, 3 ilimizi uyardı

Dikkatsiz Çıkış Kazaya Sebep Oldu: Anlar Kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tali yoldan ana yola dikkatsizce çıkan bir aracın, ana yolda seyir halindeki başka bir araca çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücüler hafif yaralandı, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ana yola dikkatsiz çıkan araç kazaya sebep oldu: Kaza anı kamerada

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tali yoldan ana yola dikkatsiz çıkan araç kazaya sebep oldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola dikkatsiz çıkan araç, ana yolda seyir halinde olan başka bir araca çarptı. Yaşanan kazada sürücüler hafif yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.