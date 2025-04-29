Dikkatsiz Çıkış Kazaya Sebep Oldu: Anlar Kamerada

Ana yola dikkatsiz çıkan araç kazaya sebep oldu: Kaza anı kamerada

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tali yoldan ana yola dikkatsiz çıkan araç kazaya sebep oldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola dikkatsiz çıkan araç, ana yolda seyir halinde olan başka bir araca çarptı. Yaşanan kazada sürücüler hafif yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.