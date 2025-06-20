"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü

'Dikkat edin' diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü
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İstanbul'da ilaçlama yapan bir vatandaş, kent merkezinde karşılaştığı yoğun kene istilasını "Burası İstanbul'un göbeği, oturduğunuz yerlere dikkat edin" diyerek paylaştı. Görüntüler büyük endişeye yol açtı.

İstanbul'da ilaçlama işiyle uğraşan bir vatandaş, gittiği adresteki kene yoğunluğunu cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"OTURDUĞUNUZ YERLERE DİKKAT EDİN"

"Burası İstanbul'un göbeği. Oturduğunuz yerlere dikkat edin" ifadelerinin yer aldığı görüntüde çimlerin ve zemin üzerindeki yüzeylerin kenelerle kaplı olduğu açıkça görülüyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle çocuklu aileler ve açık alanlarda vakit geçiren vatandaşlar için uyarı niteliği taşıdı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, kene vakalarının sadece kırsal alanlarda değil, büyük şehirlerin merkezi bölgelerinde de görülebildiğini belirtiyor. Özellikle yeşil alanlar, parklar ve bahçeler keneler için uygun ortamlar sunabiliyor. Yüksek sıcaklıklar ve nemin etkisiyle yaz aylarında kene popülasyonunda artış yaşandığını hatırlatan yetkililer, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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