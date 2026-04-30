Dikili'de kafedeki saldırıya 6 tutuklama

İzmir'in Dikili ilçesinde bir kafede çıkan tartışma sonrası yaşanan kavgada, olaya karışan 8 şüpheliden 2'si adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir kafede iki taraf arasında çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. İlerleyen dakikalarda taraflardan birine destek için otobüsle olay yerine gelen kalabalık grubun kavgaya karışması üzerine sandalyeler havada uçuştu. Tekme ve yumruklarla taraflar birbirine girerken, olayda bir kişi bıçakla yaralandı.

Bir şahsın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşanan arbede sırasında tarafların birbirini kovaladığı ve çevrede büyük panik yaşandığı görüldü. Bazı kişilerin yere düştüğü ve kalabalığın içinde sürüklendiği anlar dikkat çekti.

Olayın ardından kavgaya karışanlar tek tek gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden T. A. ve U. A., haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, Nesimi K., Şerif A. G., Hüseyin K. Mehmet A. K., Mustafa Ç. ve Sezer K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin de incelemeye alındığı öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi. Öte yandan, olay sonrası bazı sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek içeriklerle ilgili de tahkikat başlatıldığı bildirildi. - İZMİR

