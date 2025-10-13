Haberler

Dikili'de 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Dikili'de 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, karada tespit edilen göçmenlere müdahale etti ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti.

İzmir'in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

11 Ekim 2025 tarihinde saat 21.20 sıralarında, Dikili'de görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-02) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-107) sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu kara üzerinde bulunan 13'ü çocuk toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı

Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis'e sunuldu! Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor

Meclis'e sunuldu! Tüm bebekler için artık ücretsiz olacak
Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı

Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.