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Dikili açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Dikili açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 28 düzensiz göçmen yakalandı. Sudan asıllı göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Mayıs saat 22.20'de, Dikili lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan Sudan asıllı 28 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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