Didim'deki Tur Otobüsü Saldırısında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Didim'deki Tur Otobüsü Saldırısında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
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Aydın'ın Didim ilçesindeki tur otobüsü saldırısı öncesinde şoförün tartıştığı anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şoför, tartışmanın ardından otobüsü durdurup çıktığı sırada bir materyal tutuyor.

Aydın'ın Didim ilçesindeki tur otobüsü saldırısıyla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Saldırıdan önce otobüs şoförünün tutuklanan şüphelilerden birisiyle tartışmak için araçtan indiği ve inerken de elinde bir materyal olduğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Didim'e bağlı Akbük Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, beş yıldızlı iki ayrı otelden Polonyalı turistleri alan tur otobüsü şoförü, seyir halindeyken, yol üzerinde bir araç sürücüsü ile tartışma yaşamış, olay sonrasında içerisinde turistlerin olduğu otobüse saldıran 5 şüpheli ise tutuklanmıştı.

"Saldırı öncesine ait tartışma görüntüsü ortaya çıktı"

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni cep telefonu görüntüsünde otobüs şoförünün beyaz renkli bir ticari araç sürücüsüyle tartışma yaşadığı sonrasında otobüsü yol ortasında durdurup, eline aldığı materyalle otobüsten indiği görüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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