Didim'deki Tur Otobüsü Saldırısında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Aydın'ın Didim ilçesindeki tur otobüsü saldırısıyla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Saldırıdan önce otobüs şoförünün tutuklanan şüphelilerden birisiyle tartışmak için araçtan indiği ve inerken de elinde bir materyal olduğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Didim'e bağlı Akbük Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, beş yıldızlı iki ayrı otelden Polonyalı turistleri alan tur otobüsü şoförü, seyir halindeyken, yol üzerinde bir araç sürücüsü ile tartışma yaşamış, olay sonrasında içerisinde turistlerin olduğu otobüse saldıran 5 şüpheli ise tutuklanmıştı.

"Saldırı öncesine ait tartışma görüntüsü ortaya çıktı"

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni cep telefonu görüntüsünde otobüs şoförünün beyaz renkli bir ticari araç sürücüsüyle tartışma yaşadığı sonrasında otobüsü yol ortasında durdurup, eline aldığı materyalle otobüsten indiği görüldü. - AYDIN