Didim'deki Tur Otobüsü Saldırısında Şok Görüntü Ortaya Çıktı

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Aydın'ın Didim ilçesinde yaşanan tur otobüsü saldırısına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Otobüs şoförünün saldırı öncesinde tartıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda beş şüpheli tutuklandı.

Didim'deki tur otobüsü saldırısında yeni görüntü ortaya çıktı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen tur otobüsü saldırısıyla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Tur otobüsüne saldırısı öncesinde meydana gelen olayda, otobüs şoförünün tutuklanan şüphelilerden birisiyle tartışmak için araçtan indiği ve inerken de elinde bir materyal olduğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün Didim'e Akbük Mahallesi'nde meydana gelen olayda beş yıldızlı iki ayrı otelden Polonyalı turistleri alan tur otobüsü şoförü, seyir halindeyken, yol üzerinde bir araç sürücüsü ile tartışma yaşamış, olay sonrasında içerisinde turistlerin olduğu otobüse saldıran 5 şüpheli ise tutuklanmıştı.

"Saldırı öncesine ait tartışma görüntüsü ortaya çıktı"

Olayla ilgili olarak ortaya çıkan yeni cep telefonu görüntüsünde otobüs şoförünün beyaz renkli bir ticari araç sürücüsüyle tartışma yaşadığı sonrasında otobüsü yol ortasında durdurup, eline aldığı materyalle otobüsten indiği cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇALIŞKAN - 3.Sayfa
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