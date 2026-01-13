Haberler

Didim'de 1 kilo sıvı uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 845 gram sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1 kilo 845 gram sıvı uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Y.M., F.A. ve O.E. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüphelilere ait adres ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 845 gram sıvı halde uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 500 Türk lirası ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Y.M. ve F.A. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen O.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

