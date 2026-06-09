Aydın açıklarında bir şahsa tıbbi tahliye
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan bir kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ekipleri bir şahsın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında ticari gemide bir şahsın rahatsızlandığı ihbarının ardından bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri ticari gemide rahatsızlanan 1 şahsın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Şahıs sağlık ekiplerine teslim edilerek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı