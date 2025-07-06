Didim'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Baba Yürekleri Dağladı

Didim'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Baba Yürekleri Dağladı
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Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Yaralanan genç sürücüyü yerde gören babası feryat etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı.

Aydın'ın Didim ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan genç sürücüyü yerde yatarken gören babasının "Oğlum" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Mavişehir Mahallesi Mersindere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan A. idaresindeki 34 SN 2985 plakalı Chery marka otomobil, kavşakta U dönüşü yapmak isterken Ulaş T. yönetimindeki 07 GCT 13 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Ulaş T., yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar yaralı gencin bilincini açık tutmak için seferber oldu.

Oğlunu yerde yaralı olarak gören baba feryat etti

Kaza haberini alır almaz olay yerine gelen Ulaş T.'nin babası, oğlunu yerde yaralı halde görünce "Oğlum" diyerek feryat etti. Babanın yürek yakan çığlıkları çevrede duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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