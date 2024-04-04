Didim'de Lastik Bot İçerisinde Yakalanan Göçmenler

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 23 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN