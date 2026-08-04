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Cumburlop Koyu'nda Yaralı Sahil Güvenlikle Tahliye Edildi

Cumburlop Koyu'nda Yaralı Sahil Güvenlikle Tahliye Edildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı Cumburlop Koyu'nda yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin deniz yoluyla gerçekleştirdiği operasyonla tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi ve tedavi altına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı Cumburlop Koyu'nda yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla deniz yoluyla tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle deniz yoluyla tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi Cumburlop Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede yaralanan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından yaralı şahıs bulunduğu noktadan alınarak güvenli şekilde tahliye edildi. Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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