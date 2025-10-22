Didim'de İzinsiz Hazine Kazısı Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Didim ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahıs adına iş makinesiyle hazine arazisinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şahıslar hakkında adli ve idari işlemlere başlarken, tutanaklar ilgili kurumlara gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN