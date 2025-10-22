Didim'de İzinsiz Hazine Kazısı Yapan İki Şüpheli Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde, hazine arazisinde izinsiz kazı yapan iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Olay, Didim ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahıs adına iş makinesiyle hazine arazisinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şahıslar hakkında adli ve idari işlemlere başlarken, tutanaklar ilgili kurumlara gönderildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN
