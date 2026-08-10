Didim'de yanıcı madde operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde orman yangınlarını önleme kapsamında bir işyerinde yapılan kontrollerde çok sayıda yanıcı ve yakıcı madde ele geçirildi.

Aydın genelinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Akbük Mahallesi'nde bir işletmede yapılan kontrolde çok sayıda yanıcı ve yakıcı madde ele geçirildi. M.A. (48) isimli şahsa ait işletmede gerçekleştirilen kontrolde 70 adet meşale, 60 adet volkan ve 4 bin 500 adet maytap olmak üzere toplam 4 bin 630 adet yanıcı, yakıcı ve satışı yasak malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı