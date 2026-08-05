Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve olay faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Mavişehir Mahallesi'ndeki makilik alanda 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yaklaşık 30 metre uzağında ise terk edilmiş halde bir bot bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından, düzensiz göçmen geçişini organize ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Söke ilçesi ile İzmir'deki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.C., M.S.A., M.H.Y., T.I., R.G. ve E.B.Ş. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin İzmir'den Didim'e taşınmasında kullanıldığı belirlenen bir otomobile de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı