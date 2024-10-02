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Didim'de Eski Koca, Boşandığı Eşini Öldürdü

Didim'de Eski Koca, Boşandığı Eşini Öldürdü
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Aydın'ın Didim ilçesinde, boşandığı eşi Sibel Aygan'ı evinin önünde vurarak öldüren Mustafa Yıldırım, tutuklandı. Yıldırım, olayla ilgili 'Aldattığı için' açıklamasında bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde boşandığı eşi 34 yaşındaki Sibel Aygan'ı evinin önünde öldüren eski koca Mustafa Yıldırım emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Yıldırım adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Neden öldürdün" sorusuna "Aldattığı için" cevabını verdi.

Didim Efeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda dün sabah saatlerinde yaklaşık iki yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi Sibel Aygan, evinden çıktığı esnada eski eşi Mustafa Yıldırım tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra kaçan eski koca Mustafa Yıldırım, Muğla'nın Milas ilçesinde emniyet güçlerince yakalanarak Didim'e getirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yıldırım, sabah saatlerinde Didim Adliyesi'ne getirildi. Yıldırım, adliye çıkışında gazetecilerin eşini neden öldürdün sorusuna "aldattığı için" cevabını verirken, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

"Aygan'ın cenazesi Osmaniye'ye gönderilecek"

İki çocuk annesi Sibel Aygan'ın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda olduğu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin annesine teslim edileceğini ve memleketi Osmaniye'ye gönderileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Yıldırım Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Didim

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