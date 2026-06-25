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Yaşlı adam denizde boğuldu

Yaşlı adam denizde boğuldu
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Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren 70 yaşındaki İsmet Gülcan'ın cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz yüzeyinde bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren ve geri dönmeyen yaşlı adamın cansız bedeni sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

Olay Akbük Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki İsmet Gülcan, Ege Yıldız Sitesi sahilinden yüzmek için denize girdi. Bir süre denizde yüzen yaşlı adam sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda yaşlı adamın cansız bedeni deniz yüzeyinde bulundu. Gülcan'ın cansız bedeni deniz yüzeyinden alınarak hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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