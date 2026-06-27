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Didim'de denizde akıntıya kapılan vatandaş kurtarılamadı

Didim'de denizde akıntıya kapılan vatandaş kurtarılamadı
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Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 65 yaşındaki bir vatandaş, akıntıya kapılarak boğuldu. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Didim ilçesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılan 65 yaşındaki vatandaş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek amacıyla denize giren 65 yaşındaki vatandaş bir süre sonra akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan vatandaşa sahilde uzun süre kalp masajı ve ilk müdahale yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki vatandaş, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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