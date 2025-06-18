Didim'de 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Didim/Koldestim) ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Didim ilçesi Kırkevler Plajı mevkiinde tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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